Великобритания передала России ноту по смертному приговору Пиннеру и Аслину в ДНР

Власти Великобритании направили резкую ноту России в связи вынесенным судом Донецкой Народной Республики смертным приговором двум подданным Королевства Шону Пиннеру и Эйдену Аслину. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

Дипломат подчеркнул, что содержание документа не вызывает никакого желания вести с властями Королевства сотрудничество по этому вопросу.

«Было обращение британцев к нам, они направили ноту, но ноту, составленную в исключительно высокомерных и поучительных выражениях, что она не вызывает у нас желания взаимодействовать в этих вопросах», — заявил Келин.

Посол подчеркнул, что авторы ноты потребовали от российской стороны соблюдения права задержанных. Но никаких предложений к диалогу документ не содержал.

«Тем более что надо обращаться к той юрисдикции, где находятся эти военные: в ДНР. Наша рекомендация остается той же», — добавил Келин.

Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин сложили оружие и сдались в плен в середине апреля. Они принимали участие в боях в составе подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Мариуполе. В начале июня вместе с марокканцем Саадуном Брагимом Верховный суд ДНР приговорил их к смертной казни за наемничество.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что официальных обращений от властей Великобритании и Марокко по делу приговоренных к казни наемников не поступало.