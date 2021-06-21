Пингвину из американского зоопарка сшили обувь из-за артрита

Носящий обувь пингвин удивил посетителя зоопарка в Сент-Луисе. Оказалось, пожилая птица страдает артритом. На лапах у нее появились мозоли, а тканевые ботинки помогают справляться с болью.

Пингвин Энрике привлек внимание пришедшего в зоопарк Джошуа Кетельсена, который рассказал о птице в Facebook.

На вопрос, зачем Энрике обувь, смотритель объяснил, что пингвин в преклонном возрасте и у него развился аналог артрита. Мозоли на лапах птицы нужно мазать лечебной мазью, которая смывается в воде.

Решением проблемы как раз стали специальные ботинки. В них Энрике может плавать, и боль немного отступает.

В зоопарке Энрике живет с 2016 года. Ему около 30 лет — возраст для пингвинов довольно солидный. Ветеринар Джимми Джонсон рассказал телеканалу Fox News, что в среднем в дикой природе птицы редко живут дольше 10 лет.

«Ботинки делают его жизнь более комфортной», — отмечено в Twitter зоопарка.

Энрике обувают утром, а на ночь освобождают ему лапы. С тех пор как у пингвина появились ботинки, мазь ему больше не нужна. Птица стала активнее передвигаться и больше плавать.