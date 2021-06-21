Пингвину из американского зоопарка сшили обувь из-за артрита
Носящий обувь пингвин удивил посетителя зоопарка в Сент-Луисе. Оказалось, пожилая птица страдает артритом. На лапах у нее появились мозоли, а тканевые ботинки помогают справляться с болью.
Пингвин Энрике привлек внимание пришедшего в зоопарк Джошуа Кетельсена, который рассказал о птице в Facebook.
На вопрос, зачем Энрике обувь, смотритель объяснил, что пингвин в преклонном возрасте и у него развился аналог артрита. Мозоли на лапах птицы нужно мазать лечебной мазью, которая смывается в воде.
Решением проблемы как раз стали специальные ботинки. В них Энрике может плавать, и боль немного отступает.
В зоопарке Энрике живет с 2016 года. Ему около 30 лет — возраст для пингвинов довольно солидный. Ветеринар Джимми Джонсон рассказал телеканалу Fox News, что в среднем в дикой природе птицы редко живут дольше 10 лет.
«Ботинки делают его жизнь более комфортной», — отмечено в Twitter зоопарка.
Энрике обувают утром, а на ночь освобождают ему лапы. С тех пор как у пингвина появились ботинки, мазь ему больше не нужна. Птица стала активнее передвигаться и больше плавать.