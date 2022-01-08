Пингвин отстал от стаи на отколотой льдине. В интернете за него сильно переживали

В Сети появилось видео спасения пингвинов на трескающемся льду. Очевидцы происходящего особенно переживали и болели за птицу, которая едва не рухнула в воду.

На записи видно, что один пингвин отошел от своих сородичей на небольшое расстояние и был ближе всех к воде. В тот момент, когда лед начал откалываться, стая ринулась в сторону, а он оказался на льдине. У него были считаные секунды, чтобы успеть спрыгнуть с нее и оказаться в безопасности.

«Давай, беги, беги», — говорит за кадром автор видео. Находившиеся рядом с ним люди тоже громко переживают из-за происходящего.

В итоге пингвин смог успешно эвакуироваться.