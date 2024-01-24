Мир 24 января 2024, 10:53 Пинг-понг, вино и голливудские фильмы. Журналист описал жизнь Зеленского в подземном бункере Биограф Шустер издал книгу The Showman о жизни Зеленского в подземном бункере Официальный сайт президента Украины

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Журналист The Time Саймон Шустер провел один год с президентом Украины Владимиром Зеленским и издал книгу The Showman о его жизни в подземном бункере. Сначала политик жаловался на нехватку свежего воздуха, но потом освоился, начал заниматься спортом и смотреть кино, сообщил РБК.

Убежище построили под резиденцией президента в Киеве. Владимир Зеленский перебрался в него, когда начались боевые действия, но продолжал работать, периодически выходить и показывать публике, что остался в столице.

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«В те первые дни я всех будил. У меня не было права спать, пока я не узнаю, какие удары и где были нанесены», — заявил президент.

Президент спал на узкой койке, питался мясными консервами с хлебом, а на собраниях — сладостями. Помощница Владимира Зеленского заметила, что он побледнел и выглядел нездоровым. Политик жаловался на недостаток естественного света и свежего воздуха.

Спустя время бункер обустроили. Там появились гантели, штанга и стол для пинг-понга, Владимир Зеленский организовал просмотры голливудских фильмов с соратниками. На завтрак президенту подавали яичницу, его подчиненных кормили гуляшем, картофельными кнедликами и хот-догами. Иногда во время трапезы украинский лидер наливал вино, хотя его продажу на тот момент уже запретили.

Корреспондент американского телеканала CNN Мэттью Ченс не только побывал в бункере, но и опубликовал фотографию из убежища. На фоне виднелось зашторенное окно.