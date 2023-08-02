Мир 02 августа 2023, 19:19 Пилоты ВСУ начнут обучение на истребителях F-16 в августе Зеленский: украинские пилоты начнут обучаться на F-16 в августе U.S. Department of Defense

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Тренировки пилотов ВСУ на истребителях F-16 начнутся в августе, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Его заявление опубликовало местное издание «Страна.ua».

«F-16. В этом месяце начнется тренировка наших украинских пилотов», — указал Зеленский.

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Он добавил, что Украине сейчас нужно на 100% работать со странами, у которых имеются эти истребители и которые смогут после обучения передать их для нужд ВСУ.

Накануне, 1 августа, помощник министра обороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин заявила, что Украине передадут самолеты только после подготовки ВСУ к их применению.

«У некоторых наших европейских союзников есть доступные самолеты F-16, они могут обеспечить [ВСУ] подготовку. <…> Все сводится воедино в течение предстоящих нескольких месяцев», — подчеркнула она.