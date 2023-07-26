Мир 26 июля 2023, 01:36 Пилоты рухнувшего пожарного самолета в Греции погибли Минобороны Греции: оба пилота разбившего пожарного самолета Canadair CL-215 погибли Unsplash

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Оба пилота самолета Canadair CL-215, который рухнул при тушении пожаров на острове Эвбея в Греции, погибли. Об этом сообщили в Министерстве нацобороны страны.

«Решением министра Никоса Дендиаса в Вооруженных силах объявлен трехдневный траур в связи с гибелью при исполнении служебных обязанностей офицеров ВВС, летчиков пожарного самолета CL-215», — сказано в сообщении.

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Ранее стало известно, что в Греции во время борьбы с лесными пожарами рухнул самолет с экипажем из двух человек. Экстренные службы сразу отправились на поиски лайнера и возможных выживших. Камеры запечатлели падение — после сбрасывания воды самолет начал набирать высоту, но затем резко штопором пошел вниз. После этого раздался взрыв.

Несколько дней назад другая авиакатастрофа произошла в Судане. Самолет не смог набрать высоту и упал, не вылетев за пределы авиагавани. Погибло девять человек, выжил один ребенок.