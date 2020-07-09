Пилоты из Китая за несколько минут посадили Boeing 738 с разбитым стеклом

Пилоты посадили Boeing 738 китайской авиакомпании Ruili Airlines, у которого треснуло стекло. Благодаря этому люди, находящиеся на борту, были спасены. В ускоренном режиме самолет опустили с высоты 9,4 тысячи метров.

Уточняется, что повреждения на лобовом стекле у лайнера появились из-за сбоя в работе противообледенительной системы. Их обнаружили спустя полчаса после начала полета. Летчики решили совершить срочную посадку в городе Чунцин.

Так, за шесть минут пилоты снизили высоту до 3,8 тысячи метров. В итоге самолет успешно посадили. Ни один человек на борту не пострадал. После посадки судно осмотрели специалисты.