Мир 02 апреля 2023, 07:56 Пилоты F-35 пожаловались на «обман» со стороны российских С-300 AirForceTimes: экипажи F-35 пожаловались на обманные маневры со стороны российских С-300 U.S. Department of Defense

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Американские пилоты истребителей F-35, патрулирующие воздушное пространство рядом с границей России, столкнулись с обманным маневром со стороны российских комплексов ПВО С-300. Об этом сообщило издание AirForceTimes.

Авторы статьи сообщили, что самолет не всегда способен распознавать объекты вокруг себя, так как у систем ПВО есть специальные способы уклонения от своего обнаружения.

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«Мы видели С-300, но мой самолет просто не сумел его идентифицировать», — пожаловался военный летчик, пилот Крейг Андрле.

Другой пилот Брэд Башор сообщил, что экипажи F-35 не сталкивались с провокациями России и Белоруссии во время патрулирования.

«Они делают почти то же самое, что и мы. Мы всего лишь смотрели друг на друга, ничего непрофессионального с обеих сторон не было», — подчеркнул он.

В феврале прошлого года США перебросили на восточный фланг НАТО до трех десятков ударных вертолетов АН-64 и до восьми новейших истребителей F-35.