National Interest: Турции понадобились С-400 из-за нехватки пилотов истребителей

Многих турецких пилотов F-16 в 2016 году арестовали из-за попытки госпереворота. Это ослабило ВВС страны и подтолкнуло власти к сделке по закупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Версию о том, почему Анкара так заинтересовалась С-400, выдвинуло американское издание National Interest.

Турция в результате политических событий практически лишилась тех, кто мог бы управлять истребителями — она потеряла 300 нелояльных специалистов. США отказались помочь государству и не отправили своих специалистов, чтобы обучить новые кадры.

В Анкаре решили, что необходимо рассмотреть новые варианты обороны воздушного пространства страны. Одним из них и стала закупка российских ЗРК. В 2017 году стороны договорились о поставке С-400. Сумма контракта составила 2,5 миллиарда долларов.

Соединенные Штаты не раз угрожали Турции санкциями из-за приобретения российских средств ПВО. В Вашингтоне полагают, что использование С-400 попадает под действие CAATSA — закона о противодействии американским противникам.

После попытки переворота в Турции арестовали несколько тысяч человек, которых заподозрили в поддержке путча. Среди них были военные, сотрудники силовых ведомств и представители прессы.