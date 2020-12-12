Пилотам США разрешили привиться вакциной Pfizer, но с условием

В ведомстве отметили, что принимают такие меры для обеспечения безопасности полетов. Если вакцина никак не повлияет на физическое или эмоциональное состояние привитых сотрудников, то время для отстранения скорректируют.

Вакцина от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech прошла регистрацию в США по ускоренной процедуре. Разрешение на применение препарата выдало Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов.

В надзорном ведомстве заявили, что получили подтверждение эффективности вакцины. Препарат требуется вводить два раза. Хранить его нужно при температуре от минус семидесяти пяти до минус восьмидесяти градусов.

По подсчету Всемирной организации здравоохранения сейчас в мире есть уже около 170 вакцин от коронавируса.

Россия первой в мире зарегистрировала свой препарат, который назвали «Спутник V». Его разработали в Центре имени Гамалеи. Вторым препаратом стал разработанный в центре «Вектор» «ЭпиВакКорона». До понедельника все регионы России получат партии вакцин, которые предназначены для врачей и учителей.