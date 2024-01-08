Мир 08 января 2024, 01:27 Пилота МиГ-29 с позывным Blue Helmet уничтожили на Украине «Страна.ua»: погиб пилот украинского истребителя МиГ-29 с позывным Blue Helmet РИА «Новости»

Читать 360tv в

В ходе боевых действий ликвидировали пилота истребителя МиГ-29 Воздушных сил Украины с позывным Blue Helmet. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

По данным издания, 23-летнего пилота звали Владислав. На его счету были десятки боевых вылетов. Согласно сообщениям в соцсетях, смерть настигла его во время одного из полетов. Эту информацию ВСУ официально не подтверждали.

Реклама

Бывший американский разведчик Скотт Риттер ранее заявил, что российская армия уничтожила ключевую технику украинской военной авиации. В конце октября подразделения сбили 10 самолетов и один вертолет. Из них пять МиГ-29 и один учебно-боевой L-39.

По данным Минобороны, с февраля 2022 года российские войска сбили 550 украинских самолетов и вдвое меньше вертолетов. За время спецоперации украинские военные потеряли 9568 дронов.