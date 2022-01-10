Пилота легкомоторного самолета спасли за мгновение до аварии с поездом в США

В департаменте общественных работ округа Лос-Анджелес рассказали о спасении пилота рухнувшего самолета. По информации ведомства, спасатели успели вытащить его из кабины за секунды до столкновения с поездом, написало издание Associated Press.

Происшествие случилось в минувшие воскресенье, 9 января. Легкомоторный самолет Cessna 172 совершил жесткую посадку после взлета из аэропорта Уайтмен и оказался на железнодорожном переезде, рассказала «Газета.ru».

По предварительной информации, крушение произошло из-за того, что самолет потерял мощность. С легкими травмами мужчину госпитализировали. Проводится расследование.