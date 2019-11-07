Пилот случайно подал сигнал об угоне самолета в Амстердаме

«Ложная тревога. На рейсе Амстердам — Мадрид в этот вечер ошибочно было активировано предупреждение, которое запускает в аэропорту протоколы на случай угона самолета. Ничего не случилось, все пассажиры в безопасности и ждут вылета. Мы приносим свои извинения», — сказано в сообщении авиаперевозчика.

Пилоту, давшему порулить самолетом, грозит срок Подробнее

Пилот воздушного судна, на борту которого в тот момент находилось 27 пассажиров, случайно активировал сигнал об угоне около 18:45. Из-за этого ряд вылетов из аэропорта был задержан, но ни один из них не отменился. Сам виновник переполоха смог вылететь лишь в 22:50 — после того, как ситуация окончательно разрешилась.

На то, чтобы разобраться в произошедшем, авиакомпании понадобилось примерно два часа, однако еще столько же времени заняла нормализация расписания и вылет задержанных из-за «угона» самолетов.

Издание также уточняет, что сигнал об угоне воздушного судна трудно нажать случайно — он представляет собой не физическую кнопку, а определенную последовательность цифр.