24 января 2024, 21:57
Пилот рассказал, почему при крушении Ил-76 не было видно дыма
Пилот Сальников: Ил-76 падал без дыма из-за возможных действий экипажа
Дым после падения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области мог отсутствовать из-за определенных действий экипажа. Об этом рассказал пилот с 40-летним стажем Владимир Сальников в беседе с сайтом mk.ru.
Ранее опубликовали видео с пикирующим аппаратом. На кадрах не видно дыма рядом с самолетом.
Реклама
«Да, на видео движок не горит, дыма не видно. Но пожар мог и не возникнуть после попадания ракеты. В то же время пилоты могли затушить пожар, отключив подачу топлива. Двигатели не работали, и самолет с креном пошел. Не исключено, что и крыло было повреждено», — сказал Сальников.
Как заявил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов, Ил-76 сбили ВСУ. Он объяснил, что украинские боевики применили для атаки ЗРК Patriot или IRIS-T.
Telegram-канал Baza опубликовал список членов экипажа самолета Ил-76, которые погибли при крушении. Среди них оказались командир корабля Беззубкин, его помощник Чмирев и другие.
Ракеты
Пожары
Видео
ВСУ
Самолеты
Крушение самолета Ил-76 в Белгородской области
Реклама
Реклама