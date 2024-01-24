Мир 24 января 2024, 21:57 Пилот рассказал, почему при крушении Ил-76 не было видно дыма Пилот Сальников: Ил-76 падал без дыма из-за возможных действий экипажа РИА «Новости»

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Дым после падения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области мог отсутствовать из-за определенных действий экипажа. Об этом рассказал пилот с 40-летним стажем Владимир Сальников в беседе с сайтом mk.ru.

Ранее опубликовали видео с пикирующим аппаратом. На кадрах не видно дыма рядом с самолетом.

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«Да, на видео движок не горит, дыма не видно. Но пожар мог и не возникнуть после попадания ракеты. В то же время пилоты могли затушить пожар, отключив подачу топлива. Двигатели не работали, и самолет с креном пошел. Не исключено, что и крыло было повреждено», — сказал Сальников.

Как заявил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов, Ил-76 сбили ВСУ. Он объяснил, что украинские боевики применили для атаки ЗРК Patriot или IRIS-T.

Telegram-канал Baza опубликовал список членов экипажа самолета Ил-76, которые погибли при крушении. Среди них оказались командир корабля Беззубкин, его помощник Чмирев и другие.