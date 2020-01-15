    15 января 2020, 12:30

    Пилот рассказал, как правильно сбрасывать авиатопливо при аварийной посадке

    Андрей Фишер, Наза Салех Захи

    Современный самолет оборудован специальной системой сброса топлива. Она позволяет быстро избавиться от него. Однако это надо делать в специальные зонах, которые есть у каждого аэропорта. Об этом в беседе с «360» заявил заслуженный пилот РФ Юрий Сытник. Так он прокомментировал случай со сбросом авиатоплива в Лос-Анджелеса.

    «У современных самолетов очень большие взлетные и посадочные массы. Они ограничены. Например, есть самолеты с взлетным ограничением в 210, 260 тонн. А посадочное ограничение может быть 180 или 160 тонн. Представьте, если он далеко собрался лететь, а тут неисправность. Лишнее топливо нужно сбросить или выработать», — рассказал Сытник, ранее являвшийся летным директором «Внуковских авиалиний».

    Для этого существует специальная система сброса топлива. По краям крыла располагаются трубы 1,5 — 2 дюйма. У них работают мощные насосы.

    За минуту они выбрасывают несколько тонн. В каждом аэропорте существуют специальные зоны слива топлива

    Юрий Сытник.

    «Самолет должны уйти туда, подняться на высоту. В зависимости от рельефа местности, превышения над уровнем моря, температурного режима. Он с этой высоты сбрасывает топливо, а потом возвращается на аэродром и садиться», — добавил Сытник.

    Если пилот не делает сброс топлива в нужной зоне, значит он столкнулся с какой-то неисправностью.

    «Наверно, что –то было с двигателем. Не мог набрать нужной высоты, поэтом включил топливо и сбросил на людей», — заключил собеседник «360».

    Эксперт заметил, что керосин не может принести большой вред здоровью человека. Тем более если речь идет о его распространении с большой высоты.

    «Просто запах стоит, чихают, а вообще керосин даже пьют, чтобы гланды вылечить. Чистый авиационный керосин — он без примесей», — заявил заслуженный пилот РФ.

    Также у Сытника есть своя версия о том, почему так много людей пострадали после сброса топлива.

    «Это же американцы. Они все застрахованы. Если он пострадал, ему выплатят. Тем более дети. Кому-то нужен мотороллер, кому-то велосипед. Эти ребята знают, что делают», — уверен собеседник «360».

    Самолет авиакомпании Delta Air Lines, летевший в Шанхай, сбросил авиатопливо над несколькими школами Лос-Анджелеса. По крайней мере 60 человек пострадали. Большинство из них — дети. Они пожаловались на проблемы с дыханием и раздражение кожи. Об этом сообщил «Интерфакс». В итоге лайнер благополучно приземлился в аэропорту Лос-Анджелеса.