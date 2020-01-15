Пилот рассказал, как правильно сбрасывать авиатопливо при аварийной посадке

Современный самолет оборудован специальной системой сброса топлива. Она позволяет быстро избавиться от него. Однако это надо делать в специальные зонах, которые есть у каждого аэропорта. Об этом в беседе с «360» заявил заслуженный пилот РФ Юрий Сытник. Так он прокомментировал случай со сбросом авиатоплива в Лос-Анджелеса.

«У современных самолетов очень большие взлетные и посадочные массы. Они ограничены. Например, есть самолеты с взлетным ограничением в 210, 260 тонн. А посадочное ограничение может быть 180 или 160 тонн. Представьте, если он далеко собрался лететь, а тут неисправность. Лишнее топливо нужно сбросить или выработать», — рассказал Сытник, ранее являвшийся летным директором «Внуковских авиалиний».

Для этого существует специальная система сброса топлива. По краям крыла располагаются трубы 1,5 — 2 дюйма. У них работают мощные насосы.

За минуту они выбрасывают несколько тонн. В каждом аэропорте существуют специальные зоны слива топлива Юрий Сытник.

«Самолет должны уйти туда, подняться на высоту. В зависимости от рельефа местности, превышения над уровнем моря, температурного режима. Он с этой высоты сбрасывает топливо, а потом возвращается на аэродром и садиться», — добавил Сытник.

Если пилот не делает сброс топлива в нужной зоне, значит он столкнулся с какой-то неисправностью.

«Наверно, что –то было с двигателем. Не мог набрать нужной высоты, поэтом включил топливо и сбросил на людей», — заключил собеседник «360».

Эксперт заметил, что керосин не может принести большой вред здоровью человека. Тем более если речь идет о его распространении с большой высоты.

«Просто запах стоит, чихают, а вообще керосин даже пьют, чтобы гланды вылечить. Чистый авиационный керосин — он без примесей», — заявил заслуженный пилот РФ.

Также у Сытника есть своя версия о том, почему так много людей пострадали после сброса топлива.

«Это же американцы. Они все застрахованы. Если он пострадал, ему выплатят. Тем более дети. Кому-то нужен мотороллер, кому-то велосипед. Эти ребята знают, что делают», — уверен собеседник «360».

Самолет авиакомпании Delta Air Lines, летевший в Шанхай, сбросил авиатопливо над несколькими школами Лос-Анджелеса. По крайней мере 60 человек пострадали. Большинство из них — дети. Они пожаловались на проблемы с дыханием и раздражение кожи. Об этом сообщил «Интерфакс». В итоге лайнер благополучно приземлился в аэропорту Лос-Анджелеса.