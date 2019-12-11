Пилот посадил легкомоторный самолет без шасси в Коста-Рике

«Дни.ру» рассказали, что за штурвалом самолета находился летчик с семилетним стажем. Кроме него на борту был еще один пилот и четверо туристов. Неисправность шасси обнаружилась во время полета.

После инструктажа для пассажиров пилот начал летать над аэродромом, чтобы выработать топливо. Когда оно практически закончилось, он пошел на снижение. На кадрах видно, что самолет сначала приземлился на газон, а затем проехал по траве и выкатился к взлетке.