Пилот погиб при аварийной посадке военного вертолета в Индии

Вертолет совершил аварийную посадку вблизи Лаханпура. Двух пострадавших пилотов экстренно доставили в военный госпиталь. Но позже стало известно о смерти одно из летчиков. По предварительным данным, второй пилот сейчас находится на искусственной вентиляции легких. Причину крушения будут выяснять специалисты.

Два дня назад у города Порту-Насиунал разбился самолет с футболистами четвертого бразильского дивизиона «Пальмас». В результате погибли шесть человек. После крушения самолет начал гореть, а через несколько секунд развалился на части. Также на борту, помимо пилота, летел президент клуба Лукас Мейра.

В воскресенье команда направлялась на выездной матч в Гоянию, где должна была сыграть против соперников из клуба «Вила-Нова». Всем спортсменам было от 23 до 28 лет. Причина крушения выясняется.