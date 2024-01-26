Мир 26 января 2024, 12:55 Пилот ответил на вопрос про деньги, пропавшие из Falcon 10 в Афганистане Пилот Falcon 10 Грачев опроверг информацию, что на борту был миллион долларов

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На разбившемся в горах Афганистана самолете Falcon-10 не было денег. Об этом РИА «Новости» рассказал пилот потерпевшего крушение судна Аркадий Грачев.

«Пилот опроверг информацию СМИ, что на разбившемся в Афганистане самолете был миллион долларов», — передало агентство.

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Грачев пояснил, что на борту действительно были деньги, но личные. Ими отблагодарили людей, которые пришли помогать.

«Конечно, мы какие-то деньги им небольшие дали, потому что я еще более-менее в физически нормальном состоянии, я мог идти, а вот ребят тащили», — поделился Грачев.

Пилот отметил, что самолет не рухнул. Его удалось посадить на пике горы.

Авиакатастрофа с частным самолетом Falcon 10 произошла в афганской провинции Бадахшан. Из находившихся на борту шести человек выжили только четверо, один добрался до села Педу и попросил о помощи.

Falcon 10 эвакуировал жительницу Волгодонска, заболевшую во время отпуска, вместе с мужем. Супруги погибли. Пилотов и медиков, выживших после аварии, 26 января доставили во Внуково. Одна из основных версий катастрофы — отказ двигателей.

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