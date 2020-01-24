Пилот ослеп во время посадки самолета

Вечером в среду, 22 января, в аэропорту во Флориде на командира воздушного судна направили луч света. Он попал пилоту в глаза.

Самолет удалось посадить без проблем, но зрение у летчика еще какое-то время оставалось размытым.

Как выяснилось позже, луч был направлен специально лазерной указкой. Полиция уже установила личность злоумышленника, которым оказался 41-летний Чарли Джеймс Чепмен. В его кармане была обнаружена лазерная указка. Оказалось, что Чепмен уже четыре раза пытался помешать посадке воздушных судов.

Ранее сообщалось, что Ространснадзор предложил ужесточить наказание для «лазерных хулиганов», которые ослепляют пилотов самолетов и используют петарды рядом со взлетной полосой. Ведомство хочет отправлять виновных под арест на 15 суток и в разы увеличить штрафы за хулиганство вблизи воздушных гаваней.