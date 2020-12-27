Пилот нарисовал в небе огромный шприц в честь старта вакцинации от COVID-19

Перед началом массовой вакцинации от коронавируса в Германии местный 20-летний пилот Сэмми Крамер вывел в небе на юге страны гигантский шприц. Фигуру можно было увидеть на трекере полета.

Изображение гигантского шприца опубликовал сервис для наблюдения за самолетами FlightRadar.

Автор изображения позднее рассказал изданию Sudkurier, что у него ушло около полутора часов на создание шприца. Для этого пилот пролетел в общей сложности около 200 километров.

Целью такого полета, как объяснил Крамер, стало желание обратить внимание граждан страны на вопрос вакцинации. Однако рисунок не является призывом немедленно идти и делать прививку, объяснил пилот.

Страны Евросоюза начали вакцинацию граждан от коронавируса. Пока речь идет только о первом этапе, когда прививку получат менее пяти тысяч человек из групп риска. В первую очередь препарат получат люди старше 80 лет, сотрудники домов престарелых, а также медики — сотрудники отделений интенсивной терапии, амбулаторных служб и неотложной помощи.

В рамках массовой вакцинации населения Германии первую прививку от коронавируса получила 101-летняя женщина из дома престарелых в Хальберштадте, земля Саксония-Анхальт.