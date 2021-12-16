Пилот Юрий Сытник рассказал, чем могут закончиться провокации НАТО над Черным морем

Истребители ВВС США прибыли в Румынию для «усиления присутствия НАТО» возле Черного моря. Заслуженный пилот Юрий Сытник в разговоре с «ПолитЭкспертом» рассказал, что летчики НАТО «не выдержали бы натиска» ВКС РФ в случае столкновения.

Сытник рассказал, что на Крымском полуострове служат лучшие летчики России. Это опытные военные, многие из них прошли Сирию.

«Когда идет прямое столкновение между европейскими, американскими летчиками и российскими, то натовцы не очень-то выдерживают тот натиск, который ВКС РФ предлагают им в воздухе. Но в то же время любая провокация может закончиться печально для обеих сторон. Во-первых, может произойти боевое столкновение. Во-вторых, непреднамеренно может быть выпущена ракета. Все-таки военные самолеты заряжены, вооружены. Что может произойти во время провокации — трудно прогнозировать», — заключил эксперт.