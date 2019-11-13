Глава Wintershall Dea заявил, что «Северный поток — 2» достроят к концу 2019 года Подробнее

По данным информагентства, Троицкий устроил акцию около Музея Берлинской стены. Компанию ему составила Евгения Чирикова, которая в свое время возглавляла «Движение в защиту Химкинского леса».Четыре года назад она вместе с семьей уехала из России и обосновалась в Эстонии. Музыкальный критик также живет в прибалтийской республике и выступает с критикой в адрес действующего руководства России.