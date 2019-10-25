Пикапер-неудачник попал в колонию в Шотландии

Следователи выяснили, что Аднан Ахмед подходил на улице к девушкам и пытался с ними познакомиться. Весь процесс он снимал на скрытую камеру. После чего публиковал на YouTube-канале, который вел под ником Addy A-game. Ролики он называл уроками пикапа для мужчин.

После этого пять девушек представили суду доказательства, что Ахмед угрожал им и запугивал. Среди жертв пикапера-неудачника оказались школьницы 16 и 17 лет. По словам одной из них, мужчина преследовал ее в центре города, а догнав, попытался поцеловать.

Суд приговорил его к двум годам колонии и постановил внести Ахмеда на 10 лет в список осужденных за сексуальные преступления. Его ролики в YouTube были удалены.