Пиарщики Трампа запустили в Facebook кампанию против импичмента

Белый дом хотел замять дело с разговором Зеленского — Пелоси Подробнее

Расходы на рекламные объявления, направленные против сторонников импичмента, приблизительно равны недельным затратам на агитацию в интернете, рассказала Эдельсон The Washington Post.

Исследовательница проанализировала данные через общедоступный архив рекламы Facebook.

В объявлениях против отстранения Трампа от власти содержался целый ряд нападок на демократов. В частности, их характеризовали как «социалистический отряд». Также приводилась цитата Трампа для четырех женщин — членов Конгресса латиноамериканского происхождения, которых президент призывал «вернуться» в свои родные страны. Хотя все они являются американскими гражданами.

В некоторых объявлениях говорилось, что законодатели «выступали с террористическими заявлениями», когда поддержали начало импичмента Трампа.