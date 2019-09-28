  • Пиарщики Трампа запустили в Facebook кампанию против импичмента

    28 сентября 2019, 03:48

    Кирилл Фролов

    Команда, которая занимается второй президентской гонкой Дональда Трампа, запустила в Facebook рекламную кампанию против импичмента. По данным сотрудницы Политехнического института Нью-Йоркского университета Лоры Эдельсон, на кампанию было потрачено около 1,4 миллиона долларов. Об этом сообщила «Газета.Ru».
    Пиарщики Трампа запустили в Facebook кампанию против импичмента

    Белый дом хотел замять дело с разговором Зеленского — Пелоси

    Подробнее

    Расходы на рекламные объявления, направленные против сторонников импичмента, приблизительно равны недельным затратам на агитацию в интернете, рассказала Эдельсон The Washington Post.

    Исследовательница проанализировала данные через общедоступный архив рекламы Facebook.

    В объявлениях против отстранения Трампа от власти содержался целый ряд нападок на демократов. В частности, их характеризовали как «социалистический отряд». Также приводилась цитата Трампа для четырех женщин — членов Конгресса латиноамериканского происхождения, которых президент призывал «вернуться» в свои родные страны. Хотя все они являются американскими гражданами.

    В некоторых объявлениях говорилось, что законодатели «выступали с террористическими заявлениями», когда поддержали начало импичмента Трампа.