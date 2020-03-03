Пиар-менеджер Little Big рассказал о премьере песни для Евровидения
Пиар-менеджер группы Little Big Полина Храмова отметила, что представить песню для Евровидения планируют до 9 марта. Об этом сообщил Life.ru.
Храмова уточнила, что трек уже записали, теперь снимают клип.
«До 9-го числа по правилам Евровидения все участники должны сдать свои треки. И в этом промежутке мы также представим свой трек. Пока то, о чем будет трек, мы сказать не можем. Он уже готов, сейчас снимается клип», — пояснила пиар-менеджер.
Она уточнила, что участники группы готовятся к музыкальному конкурсу в хорошем настроении.
«Сейчас все усилия будут положены на то, чтобы достойно представить свою страну на песенном конкурсе», — резюмировала Храмова.
Ранее стало известно, что Little Big представит Россию на Евровидении. «360» объяснил, почему эту группу знают во всем мире.