Пиар-менеджер Little Big рассказал о премьере песни для Евровидения

Храмова уточнила, что трек уже записали, теперь снимают клип.

«До 9-го числа по правилам Евровидения все участники должны сдать свои треки. И в этом промежутке мы также представим свой трек. Пока то, о чем будет трек, мы сказать не можем. Он уже готов, сейчас снимается клип», — пояснила пиар-менеджер.

Она уточнила, что участники группы готовятся к музыкальному конкурсу в хорошем настроении.

«Сейчас все усилия будут положены на то, чтобы достойно представить свою страну на песенном конкурсе», — резюмировала Храмова.

Ранее стало известно, что Little Big представит Россию на Евровидении. «360» объяснил, почему эту группу знают во всем мире.