Пхукет открыли для привитых от коронавируса туристов

Вакцинированные иностранцы и граждане Таиланда теперь могут ездить на остров Пхукет. Эта первая территория королевства, которая будет принимать зарубежных туристов, не требуя соблюдать карантин.

Премьер-министр Прают Чан-Оча прибыл в одноименную провинцию, чтобы увидеть наземный контрольно-пропускной пункт и аэропорт. Также он поприветствовал первых туристов. Об этом написал ТАСС.

В «Королевской газете» появилось постановление, согласно которому прибывающим на Пхукет туристам надо находиться на острове не менее 14 дней, если они намерены отправиться в другие провинции страны. Если период пребывания меньше, то при себе у иностранца должен быть билет на обратный рейс.

Иностранные граждане и местные жители, кроме того, должны пройти три теста на коронавирус. Исследование нужно заранее оплатить. Результаты необходимо ожидать в номере гостиницы.

По состоянию на 30 июня, за сутки в Таиланде выявили 5,5 тысячи новых случаев заражения коронавируса. Семь заболевших находились на Пхукете. Общее число заразившихся в стране с начала пандемии превысило 264 тысячи. Скончались две тысячи больных, выздоровели свыше 210 тысяч.

Въезд вакцинированным российским гражданам на территорию Таиланда разрешен, писал ранее сайт «Турпром».