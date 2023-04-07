Мир 07 апреля 2023, 15:26 Pfizer запустили в оборот с побочным эффектом из-за сговора США с производителями вакцины Минобороны: США в сговоре с производителями Pfizer и выпустили препарат с опасной побочкой Unsplash

Читать 360tv в

Сговор американских чиновников с производителями вакцины от коронавирусной инфекции Pfizer позволил выпустить препараты с опасными побочными эффектами. Об этом рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сообщил ТАСС.

Он провел брифинг по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности Соединенных Штатов. По имеющимся данным, в результате сговор между американскими чиновниками и производителями антиковидной вакцины Pfizer позволил запустить в оборот препараты с серьезным побочным действием.

Реклама

«На момент одобрения вакцины у Pfizer были реальные доказательства, подтверждающие повышенный риск серьезных патологий сердечно-сосудистой системы после вакцинации», — сказал Кириллов.

Он подчеркнул, что подобным образом чиновники американских федеральных агентств и «занимают ключевые должности в фармацевтических компаниях». Также, по его словам, США возобновили одну из военно-биологических программ на Украине. Штаты дали другое наименование проекту, чтобы скрыть его истинное назначение.