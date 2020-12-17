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    17 декабря 2020, 09:58

    Pfizer проведет проверку из-за плохого самочувствия медработников после прививки от коронавируса

    Наза Салех Захи

    Фармацевтическая компания Pfizer проведет проверку после того, как двум привитым от коронавируса медицинским работникам стало плохо. Оба случая произошли на Аляске. Об этом сообщил телеканал CNN.
    Pfizer проведет проверку из-за плохого самочувствия медработников после прививки от коронавируса

    Представительница Pfizer сказала, что у компании нет точной информации о произошедшем. По ее словам, организация уже связалась с властями штата Аляска.

    «Мы будем тщательно отслеживать все сообщения о серьезной аллергической реакции после вакцинации и при необходимости обновлять формулировки на этикетках», — заверила собеседница.

    В Pfizer подчеркнули, что во время клинических испытаний ни у кого из добровольцев не было серьезных аллергических реакций, связанных с разработанной компанией вакциной.

    Газета The New York Times ранее опубликовала материал о том, что в прошедшую среду у медика на Аляске появилась сильная аллергическая реакция после вакцины от компаний BioNTech и Pfizer. Сейчас состояние женщины стабилизировалось. Пока непонятно, была ли у медработницы аллергия на лекарственные препараты.

    Позже издание написало, что еще одному медику на Аляске потребовалась помощь после прививки. Через десять минут после вакцинации у него наблюдалось головокружение, першение в горле, припухлости под глазами. Однако специалисты посчитали, что это не аллергия, и выписали врача спустя час.

    Вакцинация от коронавируса стартовала в США 14 декабря. О первом человеке, сделавшем прививку, сообщил президент Дональд Трамп. Штаты используют вакцину, разработанную американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech.