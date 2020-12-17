Pfizer проведет проверку из-за плохого самочувствия медработников после прививки от коронавируса

Представительница Pfizer сказала, что у компании нет точной информации о произошедшем. По ее словам, организация уже связалась с властями штата Аляска.

«Мы будем тщательно отслеживать все сообщения о серьезной аллергической реакции после вакцинации и при необходимости обновлять формулировки на этикетках», — заверила собеседница.

В Pfizer подчеркнули, что во время клинических испытаний ни у кого из добровольцев не было серьезных аллергических реакций, связанных с разработанной компанией вакциной.

Газета The New York Times ранее опубликовала материал о том, что в прошедшую среду у медика на Аляске появилась сильная аллергическая реакция после вакцины от компаний BioNTech и Pfizer. Сейчас состояние женщины стабилизировалось. Пока непонятно, была ли у медработницы аллергия на лекарственные препараты.

Позже издание написало, что еще одному медику на Аляске потребовалась помощь после прививки. Через десять минут после вакцинации у него наблюдалось головокружение, першение в горле, припухлости под глазами. Однако специалисты посчитали, что это не аллергия, и выписали врача спустя час.

Вакцинация от коронавируса стартовала в США 14 декабря. О первом человеке, сделавшем прививку, сообщил президент Дональд Трамп. Штаты используют вакцину, разработанную американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech.