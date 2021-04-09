Pfizer и BioNTech запросили разрешение на применение их вакцины среди подростков

Американская компания Pfizer и ее германский партнер BioNTech подали заявку в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США на получение разрешения на экстренное применение препарата Comirnaty среди подростков в возрасте 12-15 лет.

Сообщение об этом появилось в Twitter американской компании.

«Сегодня совместно с BioNTech мы отправили запрос в FDA США в целях расширения использования нашей вакцины от COVID-19 в экстренных случаях среди подростков в возрасте от 12 до 15 лет», — сказано в тексте заявления.

Заявки на применение этой вакцины для подростков в ближайшие дни будут поданы в разных странах мира.

В конце марта обе компании сообщили о стопроцентной эффективности разработанного ими препарата для несовершеннолетних в возрасте 12-15 лет. Участники исследований показали хорошую переносимость вакцины с побочными эффектами. За подростками после получения второй дозы два года будут следить специалисты, чтобы оценить их иммунитет.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на данные швейцарского агентства по терапевтической продукции Swissmedic, в стране получены 577 уведомлений о «предположительно нежелательных последствиях» зафиксированных после применения вакцин от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. В Швейцарии было зарегистрировано 55 летальных исходов после иммунизации.

В конце марта стало известно о смерти пожилого мужчины, который скончался на следующий день после прививки вакциной Pfizer от коронавируса.