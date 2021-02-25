Pfizer и BioNTech задумали вводить людям по три дозы вакцины от коронавируса

Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech начали испытания эффективности и безопасности введения третьей дозы своей вакцины от нового вируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Pfizer.

Исследования проведут для того, чтобы изучить действия вакцины в борьбе с новыми вариантами коронавируса.

«Pfizer и BioNTech сегодня объявили, что начали оценку безопасности и иммуногенности третьей дозы вакцины от COVID-19 Pfizer-BioNTech, чтобы определить эффект бустера иммунитета против COVID-19, вызванного уже циркулирующими и потенциально новыми вариантами SARS-CoV-2», — говорится в заявлении.

В испытании примут участие 144 участника. Они будут поделены на две возрастные группы, первая — от 18 до 55 лет, а вторая — от 65 до 85. В пресс-службе отметили, что третью дозу препарата получат пациенты, сделавшие первые две прививки 6-12 месяцев назад.

Медики будут изучать состояние участников непосредственно во время получения третьей прививки, потом их осмотрят спустя неделю и через месяц. В дальнейшем врачи будут следить за состоянием их здоровья в течение двух лет.