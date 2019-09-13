PewDiePie отказался от пожертвований борцам с антисемитизмом

Видеоблогер из Швеции Феликс Чельберг, известный под псевдонимом PewDiePie, отказался от своего пожертвования в ADL — организации, которая борется с нетерпимостью и антисемитизмом. Он не знал, что они раньше его критиковали.

«Я сделал ошибку, выбрав организацию, которую мне посоветовали, а не ту, которая действительно нравилась мне самому, и это на 100% моя ошибка. Обычно я не тороплюсь и выбираю то место, куда мне искренне хочется пожертвовать деньги», — сказал блогер в опубликованном видео.

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Ранее Чельберг заявил, что собирается пожертвовать 50 тысяч долларов в организацию ADL. После теракта в новозеландском Крайстчерче, когда Брентон Таррант напал на мечети и убил 50 человек, за блогером закрепилась неприятная репутация, и он хотел ее изменить. Дело в том, что Таррант перед атакой призвал «подписаться на PewDiePie».

Фанаты напомнили Чельбергу, что именно ADL открыто выступила против него, когда тот пошутил над евреями.

На PewDiePie в YouTube подписаны более 100 миллионов человек. Он стал известен благодаря обзорам видеоигр, но позже стал снимать сюжеты о путешествиях.