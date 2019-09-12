PewDiePie шантажировали? Фанаты не поняли доната в $50 тысяч антисемитам

Блогер PewDiePie (Феликс Чельберг) пожертвовал 50 тысяч долларов Антидиффамационной лиге (ADL) — организации, которая борется с антисемитизмом. Ранее его самого обвиняли в расистских взглядах. Фанаты увидели во всем этом шантаж.

Интернет-пользователи были удивлены поступком PewDiePie и заподозрили, что его кто-то подтолкнул к принятию такого решения.

Блогер PewDiePie сделал пожертвование в фонд борьбы с антисемитизмом Подробнее

«Гарантирую, что PewDiePie в скором времени заявит о начале партнерства с крупным спонсором. Он был вынужден заплатить ADL, потому что кто-то из большого бизнеса не будет с ним сотрудничать без согласия на это ADL».

В YouTube под видео блогера Styxhexenhammer666, который высказал мнение на эту тему, пользователи оставили следующие комментарии:

«ADL — это как будто организация фейковых новостей, скрещенная с террористической организацией»;

«ADL — террористическая организация… поменял свое мнение»;

«ADL — это всего лишь еще одна группа, которая занимается мошенничеством и способствует росту ненависти»;

«Он сделал это, поверив лживой информации. Надеюсь, он отдаст деньги на благотворительность»;

«ADL настроена против белых. Цель организации — разрушить общество белых людей».

«По моим оценкам, 70% людей, включая меня, считают, что PewDiePie шантажировали, чтобы он отдал деньги ADL. Еще 30% считают, что Pewds продался. Styxenhammer666 и я так не думаем», — подытожил блогер Junson Chan.

PewDiePie не стал отмалчиваться и ответил своим критикам в Twitter. Он заявил, что устал от того, что его обсуждают и осуждают в публичном пространстве, в особенности в СМИ.

По словам блогера, журналисты обвиняли PewDiePie в расистских взглядах. Особенно тяжело ему пришлось в последние месяцы, когда пресса искажала информацию о нем и пыталась его уничтожить. Пожертвовав деньги, PewDiePie хотел показать, что пережил эту ситуацию, сделал выводы и идет вперед.

Дело в том, что имя Чельберга было использовано террористом во время бойни в Новой Зеландии. Преступник транслировал стрельбу в Сети и воспользовался хештегом «Подпишись на PewDiePie».

Блогера не раз обвиняли в использовании антисемитской и расистской символики. После одного из таких случаев компания Disney расторгла с PewDiePie контракт. Антидиффамационная лига в свою очередь поддержала это решение. После терактов в Новой Зеландии Чельберг попросил фанатов остановить флешмоб «Подпишись на PewDiePie».

PewDiePie — шведский видеоблогер, на которого в YouTube подписаны более 100 миллионов человек. Раньше он делал обзоры видеоигр, но позже стал также выкладывать блоги о путешествиях.