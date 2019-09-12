PewDiePie шантажировали? Фанаты не поняли доната в $50 тысяч антисемитам
Интернет-пользователи были удивлены поступком PewDiePie и заподозрили, что его кто-то подтолкнул к принятию такого решения.
Блогер PewDiePie сделал пожертвование в фонд борьбы с антисемитизмомПодробнее
«Гарантирую, что PewDiePie в скором времени заявит о начале партнерства с крупным спонсором. Он был вынужден заплатить ADL, потому что кто-то из большого бизнеса не будет с ним сотрудничать без согласия на это ADL».
В YouTube под видео блогера Styxhexenhammer666, который высказал мнение на эту тему, пользователи оставили следующие комментарии:
«ADL — это как будто организация фейковых новостей, скрещенная с террористической организацией»;
«ADL — террористическая организация… поменял свое мнение»;
«ADL — это всего лишь еще одна группа, которая занимается мошенничеством и способствует росту ненависти»;
«Он сделал это, поверив лживой информации. Надеюсь, он отдаст деньги на благотворительность»;
«ADL настроена против белых. Цель организации — разрушить общество белых людей».
«По моим оценкам, 70% людей, включая меня, считают, что PewDiePie шантажировали, чтобы он отдал деньги ADL. Еще 30% считают, что Pewds продался. Styxenhammer666 и я так не думаем», — подытожил блогер Junson Chan.
PewDiePie не стал отмалчиваться и ответил своим критикам в Twitter. Он заявил, что устал от того, что его обсуждают и осуждают в публичном пространстве, в особенности в СМИ.
По словам блогера, журналисты обвиняли PewDiePie в расистских взглядах. Особенно тяжело ему пришлось в последние месяцы, когда пресса искажала информацию о нем и пыталась его уничтожить. Пожертвовав деньги, PewDiePie хотел показать, что пережил эту ситуацию, сделал выводы и идет вперед.
Дело в том, что имя Чельберга было использовано террористом во время бойни в Новой Зеландии. Преступник транслировал стрельбу в Сети и воспользовался хештегом «Подпишись на PewDiePie».
Блогера не раз обвиняли в использовании антисемитской и расистской символики. После одного из таких случаев компания Disney расторгла с PewDiePie контракт. Антидиффамационная лига в свою очередь поддержала это решение. После терактов в Новой Зеландии Чельберг попросил фанатов остановить флешмоб «Подпишись на PewDiePie».
PewDiePie — шведский видеоблогер, на которого в YouTube подписаны более 100 миллионов человек. Раньше он делал обзоры видеоигр, но позже стал также выкладывать блоги о путешествиях.