  • PewDiePie шантажировали? Фанаты не поняли доната в $50 тысяч антисемитам

    12 сентября 2019, 11:57

    Наза Салех Захи

    Блогер PewDiePie (Феликс Чельберг) пожертвовал 50 тысяч долларов Антидиффамационной лиге (ADL) — организации, которая борется с антисемитизмом. Ранее его самого обвиняли в расистских взглядах. Фанаты увидели во всем этом шантаж.
    PewDiePie шантажировали? Фанаты не поняли доната в $50 тысяч антисемитам

    Интернет-пользователи были удивлены поступком PewDiePie и заподозрили, что его кто-то подтолкнул к принятию такого решения.

    Блогер PewDiePie сделал пожертвование в фонд борьбы с антисемитизмом

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    «Гарантирую, что PewDiePie в скором времени заявит о начале партнерства с крупным спонсором. Он был вынужден заплатить ADL, потому что кто-то из большого бизнеса не будет с ним сотрудничать без согласия на это ADL».

    В YouTube под видео блогера Styxhexenhammer666, который высказал мнение на эту тему, пользователи оставили следующие комментарии:

    «ADL — это как будто организация фейковых новостей, скрещенная с террористической организацией»;

    «ADL — террористическая организация… поменял свое мнение»;

    «ADL — это всего лишь еще одна группа, которая занимается мошенничеством и способствует росту ненависти»;

    «Он сделал это, поверив лживой информации. Надеюсь, он отдаст деньги на благотворительность»;

    «ADL настроена против белых. Цель организации — разрушить общество белых людей».

    «По моим оценкам, 70% людей, включая меня, считают, что PewDiePie шантажировали, чтобы он отдал деньги ADL. Еще 30% считают, что Pewds продался. Styxenhammer666 и я так не думаем», — подытожил блогер Junson Chan.

    PewDiePie не стал отмалчиваться и ответил своим критикам в Twitter. Он заявил, что устал от того, что его обсуждают и осуждают в публичном пространстве, в особенности в СМИ.

    По словам блогера, журналисты обвиняли PewDiePie в расистских взглядах. Особенно тяжело ему пришлось в последние месяцы, когда пресса искажала информацию о нем и пыталась его уничтожить. Пожертвовав деньги, PewDiePie хотел показать, что пережил эту ситуацию, сделал выводы и идет вперед.

    Дело в том, что имя Чельберга было использовано террористом во время бойни в Новой Зеландии. Преступник транслировал стрельбу в Сети и воспользовался хештегом «Подпишись на PewDiePie».

    Блогера не раз обвиняли в использовании антисемитской и расистской символики. После одного из таких случаев компания Disney расторгла с PewDiePie контракт. Антидиффамационная лига в свою очередь поддержала это решение. После терактов в Новой Зеландии Чельберг попросил фанатов остановить флешмоб «Подпишись на PewDiePie».

    PewDiePie — шведский видеоблогер, на которого в YouTube подписаны более 100 миллионов человек. Раньше он делал обзоры видеоигр, но позже стал также выкладывать блоги о путешествиях.