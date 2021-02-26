«Позором ЕС» назвали вакцинацию итальянской певицы «Спутником V»

Итальянское оперное меццо-сопрано Анна Мария Кьюри воспользовалась гастролями в России, чтобы получить прививку «Спутник V». Она заявила RT, что в Европе с вакцинацией существует огромная проблема. Власти не могут привить население с необходимой скоростью.

Оперная певица считает, что нерасторопность властей мешает возвращению к нормальной жизни.

«Здесь, в Москве, все работает более или менее в привычном режиме: магазины, театры — все открыто. Мы, музыканты, шокированы тем, что у нас все театры, как и другие учреждения культуры, закрыты. Я не могу понять, почему в Европе с этим медлят», — заявила Кьюри.

Певица предложила наладить поставки российской вакцины в Европу.

Журналист британской газеты Express назвал нехватку вакцины для жителей европейских стран позором Евросоюза. Он отметил, что многие страны объединения готовятся к покупке российского препарата не взирая на одобрение Брюсселя. Переговоры ведут Хорватия, Словакия.

Инсайдеры утверждают, что даже если вакцина не будет одобрена регулирующими органами ЕС, препарат все равно будет отправлен.

Российский Минздрав снизил отпускную цену двухкомпонентной вакцины «Спутник V» с 1942 до 866 рублей.