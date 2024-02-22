Мир 22 февраля 2024, 19:35 Певицу Тейлор Свифт вновь признали самым продаваемым музыкальным исполнителем в 2023 году

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Американская певица Тейлор Свифт второй год подряд стала самым продаваемым музыкальным исполнителем в 2023 году. Об этом сообщила газета «Взгляд» со ссылкой на доклад Международной федерации производителей фонограмм.

Также Свифт стала первой в истории артисткой, которая в четвертый раз возглавляет ежегодный мировой рейтинг. Таких же показателей она достигала в 2014, 2019 и в 2022 годах.

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Отмечается, что в пятерку рейтинга вошли рэпер Дрейк и музыкант Эйбел Тесфайе, известный как The Weeknd.