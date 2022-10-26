Певица Жасмин и предприниматель Игорь Чайка попали под санкции США | 360°

Мир 26 октября 2022, 18:28 Певица Жасмин и предприниматель Игорь Чайка попали под санкции США Минфин США ввел санкции против певицы Жасмин и предпринимателя Игоря Чайки РИА "Новости"

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США ввели новые антироссийские санкции. Под ограничения попали девять россиян и 12 организаций. Помимо прочих, в перечне есть певица Жасмин (Сара Шор), ее муж Илан Шор, сын экс-генпрокурора России Игорь Чайка и олигарх, бывший лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк. Причиной включения в черный список стала якобы их причастность к коррупции в Молдавии, говорится в сообщении на сайте американского Минфина

По данным Министерства финансов США, среди тех, кто попал под санкции, есть, в частности, олигархи, которые получили известность «за захват и коррумпирование» политических и экономических институтов Молдавии.

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Помимо этого, ограничения ввели и против тех, кто выступает в качестве инструмента глобальной кампании влияния России, цель которой состоит в манипулировании Соединенными Штатами, их союзниками и партнерами, пояснили в ведомстве.

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Среди предприятий, которые попали под санкции, есть акционерное общество «Национальная инжиниринговая компания».