Певица Sia рассказала о своем неизлечимом заболевании

Австралийская певица и автор песен Sia сообщила своим поклонникам, что страдает неизлечимым неврологическим расстройством. Она сделала это, чтобы сообщить другим «страдающим от боли», что они не одиноки.

О том, что она страдает синдромом Элерса — Данлоса певица написала в Twitter.

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«Привет. Я страдаю от неврологического заболевания, синдрома Элерса — Данлоса, и я просто хотела сказать тем, кто страдает от болей, будь то физических или эмоциональных, я люблю вас, продолжайте держаться. Жизнь сложная. Боль деморализует, но вы не одиноки», — написала Sia.

Ранее певица открыто рассказала о своих проблемах с наркоманией и алкоголизмом, но никогда не говорила о своей болезни. Существует несколько форм синдрома Элерса-Данлоса, поражающей соединительные ткани. Симптомы наиболее распространенной формы включают в себя чрезмерно растяжимую кожу и боль в суставах.

Эта болезнь довольно редка. По данным Национального института здравоохранения США, ею страдает один из пяти тысяч человек.

На данный момент, под постом певицы оставили свои пометки «нравится» более 108 тысяч человек.

Многие люди, которые страдают тем же синдромом, поблагодарили Sia за этот твит.