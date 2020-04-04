Певица Pink заразилась коронавирусом

Коронавирус нашли у американской певицы Pink. После двухнедельного карантина повторный тест показал отрицательный результат.

«Две недели назад у моего трехлетнего сына Джеймсона и у меня появились симптомы COVID-19. К счастью, у нашего лечащего врача был доступ к тестам. Результат моего теста был положительным», — написала певица на своей странице в Twitter.

Pink вместе с семьей отправили на карантин. Два дня назад ей провели повторный тест, который показал отрицательный результат. Певица отметила, что коронавирус — это не миф, а очень серьезная проблема. Она пожертвовала миллион долларов на поддержку врачей, которые борются за жизнь людей в США. По 500 тысяч долларов пойдут в фонды чрезвычайной помощи в Филадельфии и Лос-Анджелесе.

Она поблагодарила всех медиков, которые в условиях эпидемии помогают людям, рискуя собственной жизнью. Она назвала их героями и попросила всех оставаться дома, пока инфекция не отступит.

По последним данным, в Соединенных Штатах зафиксировали около 273 тысяч случаев заражения 2019-nCoV. От COVID-19 умерли более семи тысяч человек.