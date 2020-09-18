Певица отказалась выступить на форуме, где был Лукашенко. Под ее голос выпустили дублершу

Финалистка шоу «Голос.Дети» Стефания Соколова рассказала, что она отказалась от выступления на женском форуме «За Беларусь». Однако организаторы выпустили на сцену другую девушку и включили фонограмму с голосом певицы, рассказала она на своей странице в Instagram.

«Я отказалась петь на концерте. На видео неизвестная девочка, которая открывает рот под мой вокал. Никто даже не спрашивал разрешения, мы просто увидели запись. Как это возможно! Кто эта девочка? Как же нарушение авторских прав», — возмутилась певица.

В подтверждение своих слов Стефания опубликовала официальное видео со своей песней.

Главным исполнителем на женском форуме стал российский певец Николай Басков. Сегодня в Сети появился ролик с участием звезд российского и белорусского шоу-бизнеса под названием «Любимую не отдают».

Как напомнил сайт «Утро.ру», именно такими словами вчера приветствовал участниц форума Александр Лукашенко. Владельцы канала, на котором появился клип, заранее отключили возможность написать комментарий или оценить видео, поставив лайк или дизлайк.

Часть принимавших участие в записи артистов заявила, что никого композицией не поддерживали и не знала, что название песни отправляет к словам президента Белоруссии.

Однако в своем выступлении Лукашенко говорил не только о том, что «не отдаст любимую», но также анонсировал закрытие границ с Польшей и Литвой, а также об усилении войск около границы с Украиной.

«Я не хочу, чтобы моя страна воевала. Тем более я не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий. Остановите своих политиков, не дайте развязать войну», — обратился он к гражданам соседних стран.

После своего выступления он спустился в зал, чтобы пообщаться с участницами форума. Но, как отметил сайт «Дни.ру», разговора не получилось. Восторженные поклонницы бросились на президента и стали его обнимать.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуацию в стране раскачивают США при помощи своих европейских помощников: Чехии, Польши, Литвы и Украины. По его словам, к этому процессу внешние кураторы оппозиции готовились 10 лет, накачивая общественное мнение фейковой информацией, чтобы развить общественное недовольство.