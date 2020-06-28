Певица из Киргизии попала в ДТП и впала в кому

Киргизская певица Асель Кадырбекова попала в серьезную аварию в Бишкеке. Она сейчас в коме в тяжелом состоянии. У Кадырбековой серьезное повреждение мозга.

«Она сейчас в коме, состояние тяжелое. Головной мозг сильно поврежден, ключица и шейные позвонки сломаны. Медики работали всю ночь. Сделали томографию и рентген. Нужно время, сейчас ничего не можем сказать. Когда выйдет из комы, сделаем операцию», — приводит Sputnik Кыргызстан слова главы Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии Сабырбека Жумабекова.

Певица попала в аварию 26 июня в Бишкеке. В бок ее Toyota Camry на перекрестке на большой скорости влетел спецавтомобиль группы быстрого реагирования. Сейчас все обстоятельства ДТП изучает полиция.

Кадырбекова замужем за певцом Нурланом Насипом. В Киргизии она очень популярна. Кадырбекова активно занимается своей страницей в Instagram — у нее более 2,2 миллиона подписчиков.