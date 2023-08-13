Мир 13 августа 2023, 20:17 Певица из Греции упала с лестницы и умерла — СМИ TA NEA: певица Лизета Николау умерла в больнице после падения с лестницы Luca Bravo / Unsplash

Читать 360tv в

Певица из Греции Лизета Николау умерла в больнице после того, как споткнулась на лестнице и упала, сообщило издание TA NEA. Медики не смогли спасти исполнительницу, поступившую к ним с гематомой головного мозга.

Несколько дней назад певица отправилась по магазинам. Она решила зайти в уборную, но оступилась и упала с лестницы, сильно ударившись головой.

Реклама

На помощь к ней подбежала сотрудница кафе, уточнили журналисты. Женщина вызвала скорую помощь и позвонила по последнему набранному в мобильном Николау номеру. После этого о падении исполнительницы сообщили ее сыну. Он прибыл в больницу, куда певицу доставили в критическом состоянии.

Лизета Николау (настоящее имя — Элизабет Катикариду) родилась 2 октября 1951 года в Каламарии. Она обрела известность в 1973-м, когда ее песни полюбились в Греции. Издание отметило, что артистка спела дуэтом со многими известными греческими исполнителями. С 1984 года снималась в фильмах.

В середине июля умерла актриса и певица Джейн Биркин. Артистке было 76 лет.