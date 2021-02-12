Певица Холзи сочла Instagram-фильтры опасными

Американская артистка Холзи пришла к выводу, что сильный ущерб женской психике способно нанести частое использование Instagram-фильтров. Об этом сообщило радио «Комсомольская правда».

По мнению певицы, люди начинают ненавидеть свое настоящее лицо, когда смотрят лишь на ретушированные фото. Холзи призналась, что устала от Instagram-фильтров и стандартов красоты, навязываемых обществом.

«Это может быть вредно для вашего мозга — постоянно смотреть на себя через объектив, вы можете разочароваться тем, как на самом деле выглядит ваше лицо», — предупредила артистка.