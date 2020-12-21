Певица Ариана Гранде рассказала о своей помолвке

Отмечается, что объявление о помолвке Гранде сопроводила серией снимков, среди которых оказалось фото с обручальным кольцом. Подписчики артистки, ее коллеги, друзья и поклонники поздравили молодых людей со столь знаменательным событием и пожелали им счастья. По данным издания, возлюбленный певицы работает агентом по недвижимости в компании Aaron Kirman Group, которая специализируется на продаже домов премиум класса.