После трех лет брака с бизнесменом Симоном Конецки певица Адель подала на развод. О своих планах расстаться они объявили еще в апреле.

Об этом сообщила газета Wales Online.

Источники издания утверждают, что бракоразводные документы поступили в суд Лос-Анджелеса. У них есть общий сын Анджело, родившийся в 2012 году.

Адель и Конецки начали встречать в 2011 году и тайно поженились в 2016 году. Певица объявила об этом событии во время приветственной речи на церемонии вручения «Грэмми» в 2017 году.

«Они полны решимости воспитывать сына совместно и с любовью. Как всегда, они просят уединения. Никаких дальнейших комментариев не будет», — сообщил представитель 31-летней певицы.

Свой первый альбом родившаяся в Тоттенхейме Адель выпустила в 2008 году, и он стал номером один в Великобритании. Диск 2011 года превзошел все ожидания благодаря синглам Someone Like You, Rolling In The Deep и Rumor Is It. Альбом поставил рекорд, возглавив чарты 30 стран, в том числе, США и Великобритании.

Последний диск Адель с хитом Hello вышел в 2015 году