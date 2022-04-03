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    03 апреля 2022, 13:43

    Певец Макс Барских вступил в ряды ВСУ

    Украинский певец Макс Барских вступил в ряды Вооруженных сил Украины

    Максим Зинкин

    Украинский певец и музыкант Макс Барских на странице в социальной сети сообщил, что вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

    Певец Макс Барских вступил в ряды ВСУ

    «Ну что, друзья, всем привет. С завтрашнего дня начинаю учебу. Кто бы мог подумать, еще месяц назад единственное, что было у меня в руках, — это микрофон, время меняется», — сказал певец.

    После начала специальной операции РФ на Украине Барских раскритиковал Россию, назвал ее «дырявой» и заявил, что навсегда вычеркнул ее из своей географии. Ему жестко ответил рэпер Тимати, который пообещал показать, «кто есть кто», упрекнув в заработках на концертах именно в России.

    Также Барских объявлял, что не вернет российским поклонникам денежные средства за заранее купленные билеты. Он уточнил, что направит их на гуманитарную помощь для Украины.