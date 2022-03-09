Peugeot 308 стало «Всемирным женским автомобилем года»

Жюри конкурса «Всемирный женский автомобиль года» выбрало победителя основной номинации, передает ИА Nation News.

Победителем оказался французский хетчбэк Peugeot 308. Члены жюри, которое состояло из 56 женщин из 40 стран, отметили дизайн машины, ее ездовые характеристики, а также ценовую доступность и уровень комфорта.

Отмечается, что впервые эту модель презентовали в прошлом году в двух вариантах. Разработчики намерены выпустить электро-версию авто.