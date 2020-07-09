Петров: перспективы распада США сильно преувеличены
Александр Петров, российский историк, исследователь российско-американских отношений, главный научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИВИ РАН, рассказал, что теория распада США не новая. Однако они не распадутся, это может произойти с империей. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».
«Распадутся, скорее всего, не Штаты, а империя. Буш ускорил этот процесс и, с точки зрения норвежца Галпинга, Штаты могут начать распад уже в 2020 году, хотя раньше думали, что это произойдет не раньше 2025 года», — заявил Петров.
По его словам, расколы происходят по всему миру, а не только в Соединенных Штатах. Он также подчеркнул, что США навязывают всем свои ценности. Несмотря на то, что в самой Америке некоторые из них не принимаются демократами или республиканцами.