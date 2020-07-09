Петров: перспективы распада США сильно преувеличены

«Распадутся, скорее всего, не Штаты, а империя. Буш ускорил этот процесс и, с точки зрения норвежца Галпинга, Штаты могут начать распад уже в 2020 году, хотя раньше думали, что это произойдет не раньше 2025 года», — заявил Петров.

По его словам, расколы происходят по всему миру, а не только в Соединенных Штатах. Он также подчеркнул, что США навязывают всем свои ценности. Несмотря на то, что в самой Америке некоторые из них не принимаются демократами или республиканцами.