Мир 26 ноября 2022, 16:46 Петр Толстой раскрыл французам глаза на истинные причины специальной военной операции Депутат Петр Толстой впечатлил французских зрителей рассказом про СВО РИА «Новости»

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Россия начала специальную военную операцию на Украине в качестве ответа на решение Запада максимально подвести военных НАТО к границам. Об этом в эфире французского телеканала BFMTV заявил заместитель председателя Госдумы Петр Толстой. На вопросы собравшейся в парижской студии журналистов он отвечал на французском языке. Запись эфира доступна на YouTube-канале BFM TV.

Отвечая на вопрос о причинах начала специальной военной операции, Толстой заявил, что Россия неоднократно предупреждала, что не допустит приближения войск НАТО к своим границам.

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«Никто на Западе не интересовался нашей безопасностью, наша забота была проигнорирована», — подчеркнул он.

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Депутат напомнил, что Россия успешно провела две войны с Европой, первую из которых закончила в Париже, а вторую — в Берлине.

«Россия — ядерная держава, и вы должны понимать, что ядерная держава не может проиграть. Я не угрожаю. Это Запад применил урановые заряды при бомбардировке Югославии. Это вы убили сотни тысяч людей в мире своей псевдоромантической риторикой. Так что Западу лучше приготовиться к тому, чтобы все прочувствовать», — заявил Толстой.

Он добавил, что сейчас российские военные наносят удары по украинской энергетической инфраструктуре, чтобы отправить Украину в XVIII век. Но киевский режим рассчитывает только на помощь Запада, за которую придется расплачиваться простым жителям Евросоюза. Недовольные люди сметут действующих политиков, а на их место придут новые, которые будут готовы вести переговоры с Россией.

В комментариях пользователи отметили, что Толстой стал первым героем телеканала, который показал другую сторону специальной военной операции.

«Сразу три журналиста пытались сломить одного гостя, но им это не удалось. Он ответил на все вопросы с примерами и подтверждающими основаниями», — написал один из комментаторов.

Другого впечатлил ум Толстого и то, как он вел беседу.

«Он останавливался каждый раз, когда его прерывали. Это говорит о хорошем воспитании», — отметил зритель.

Аудитория телеканала пришла к выводу, что журналисты BFM TV сильно пожалели, что позвали Толстого в эфир.

«Он фактами развеял все мифы, которые они продвигали все это время», — заключили в комментариях.