Петр Порошенко рассказал, когда вернется на Украину

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что намеревается ответить на все выдвинутые в его адрес обвинения после того, как вернется в страну. Он покинул украинскую территорию 17 декабря, отправившись в международное турне с посещением Турции и Польши. Порошенко пообещал, что вернется на родину в середине января.

«В первой половине января я точно, согласно своему графику, который не собираюсь согласовывать с Зеленским, вернусь в Украину. И дам ответы на все вопросы. И по поводу государственной измены, и по поводу финансирования терроризма», — заявил Порошенко в интервью украинскому Пятому каналу.

Ранее в пресс-службе генеральной прокуратуры Украины сообщили, что ведомство просит арестовать Порошенко по делу о госизмене. О том, что экс-президента уже вызывали на допрос, сообщал и его адвокат Илья Новиков. Украинская партия «Европейская солидарность» считает это политическими репрессиями. В прокуратуре отметили, что у Порошенко есть возможность внести залог в размере 37 миллионов долларов.

Сейчас Петра Порошенко подозревают в государственной измене и в содействии терроризму по делу о поставках угля с Донбасса. Сам Порошенко говорил, что количество уголовных дел в его отношении достигало 130, однако 40 из них уже закрыты. Также бывшему украинскому президенту инкриминируют превышение должностных полномочий.

Есть дела о назначении судей, перемещении ценностей через границу, о передаче земельных участков, а также других противоправных деяниях. Однако по этим делам Порошенко на текущий момент проходит в качестве свидетеля. Как и по делу о том, что в Керченском проливе были задержаны украинские суда, которые позже передали на родину со скандалом со стороны Украины.