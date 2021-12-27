Петр Порошенко рассказал, когда вернется на Украину
Бывший президент Украины Петр Порошенко пообещал ответить на все обвинения после возвращения
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что намеревается ответить на все выдвинутые в его адрес обвинения после того, как вернется в страну. Он покинул украинскую территорию 17 декабря, отправившись в международное турне с посещением Турции и Польши. Порошенко пообещал, что вернется на родину в середине января.
«В первой половине января я точно, согласно своему графику, который не собираюсь согласовывать с Зеленским, вернусь в Украину. И дам ответы на все вопросы. И по поводу государственной измены, и по поводу финансирования терроризма», — заявил Порошенко в интервью украинскому Пятому каналу.
Ранее в пресс-службе генеральной прокуратуры Украины сообщили, что ведомство просит арестовать Порошенко по делу о госизмене. О том, что экс-президента уже вызывали на допрос, сообщал и его адвокат Илья Новиков. Украинская партия «Европейская солидарность» считает это политическими репрессиями. В прокуратуре отметили, что у Порошенко есть возможность внести залог в размере 37 миллионов долларов.
Сейчас Петра Порошенко подозревают в государственной измене и в содействии терроризму по делу о поставках угля с Донбасса. Сам Порошенко говорил, что количество уголовных дел в его отношении достигало 130, однако 40 из них уже закрыты. Также бывшему украинскому президенту инкриминируют превышение должностных полномочий.
Есть дела о назначении судей, перемещении ценностей через границу, о передаче земельных участков, а также других противоправных деяниях. Однако по этим делам Порошенко на текущий момент проходит в качестве свидетеля. Как и по делу о том, что в Керченском проливе были задержаны украинские суда, которые позже передали на родину со скандалом со стороны Украины.