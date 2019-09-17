«Петя устал, не высыпается»: Порошенко уснул на заседании Рады

Пользователи Сети не могут пройти мимо видео, над которым можно пошутить. На этот раз в объектив камеры попал сонный Петр Порошенко. Бывший президент Украины пытался бороться со сном на заседании Рады, но одолеть его так и не смог.

Депутат Рады пришел на заседание в футболке с матерной цитатой Порошенко Подробнее

Видео из зала парламента опубликовал в Facebook депутат Верховной рады Александр Онищенко. На кадрах видно, что Порошенко сидит с закрытыми глазами на одном из рядов. Через некоторое время он просыпается и пытается слушать, что происходит, но желание поспать оказывается сильнее. Политик резко опускает голову и одновременно снова закрывает глаза.

«Петя устал и не высыпается, потому что думает денно и нощно, как бы агрессора остановить», — подписал свой пост автор ролика.

После публикации подписчики поспешили поделиться своими впечатлениями от увиденного. Одни посмеялись над уставшим Порошенко, а кто-то предположил, что экс-президент не спал, а смотрел на экран мобильного телефона.

«Капец, а что, Петя на работе, кстати, хорошо оплачиваемой… Солдат спит, а зарплата капает», — написала одна из пользовательниц.

Другой подписчик решил пошутить: «А вдруг война, а я уставший».

Петр Порошенко занимал пост президента Украины с 7 июня 2014 года до 20 мая 2019 года.