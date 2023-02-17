Мир 17 февраля 2023, 10:26 Петицию с просьбой не отменять празднование 9 Мая внесли на сайт Зеленского Петицию с просьбой оставить 9 Мая официальным праздником внесли на сайт офиса Зеленского РИА «Новости»

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Петиция с просьбой не отменять официальное празднование 9 Мая появилась на сайте офиса президента Украины Зеленского.

«Жертвы концлагерей, работники тыла и ветераны, целое поколение уже ушло. О них осталась только память, о Великой Победе, упорном труде и тяжелых боях. Нельзя допустить демонтаж исторической памяти. Просим считать 9 Мая на Украине нерабочим днем и официальным праздником», — написали авторы петиции в пояснительной записке.

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Петицию опубликовали 16 февраля. На данный момент она набрала 80 подписей из 25 необходимых для рассмотрения президентом страны.

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Ранее депутаты Верховой рады Украины предложили отказаться от празднования 9 Мая, 1 Мая и 8 Марта. Авторы законопроекта указали, что они якобы хотят очистить страну от дат, навязанных прошлым, а также демонтировать наследие колониального прошлого в быту и культурной жизни.

Политолог Геннадий Подлесный объяснял «360», что Украина хочет стереть памятные даты, чтобы не ассоциировать себя с Россией.